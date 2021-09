Banni de l’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2020, Olivier Giroud est en train de subir une « punition déguisée » de la part de Didier Deschamps.

Toujours présent dans l’After Foot sur RMC hier soir, Daniel Riolo en a profité pour évoquer la situation des attaquants de l’équipe de France. Il reproche notamment à Didier Deschamps son attitude envers Karim Benzema, qu’il réplique aujourd’hui avec Olivier Giroud. Pour rappel, le nouveau buteur du Milan AC n’a pas été retenu par le sélectionneur des Bleus pour les trois derniers matchs face à la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande.

« Il a bien dit ‘Je n’ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit’. Donc Benzema n’a pas fréquenté l’Equipe de France pendant 6 ans, ce n’était pas une position radicale. S’il y a encore des défenseurs de Didier Deschamps, je les invite à téléphoner et à m’expliquer pourquoi à ce point ils le défendent. Didier Deschamps n’a pas à nous respecter plus, nous les journalistes. Et nous, on n’a pas à demander plus de respect. Il est juste sélectionneur de l’Equipe de France, il parle à tous les Français à travers nous. Donc avec ce genre de propos, il prend tout le monde pour des imbéciles, tous les Français qui supportent les Bleus. Il ne peut pas dire qu’il n’a jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. C’est un énorme mensonge parce que c’était une position radicale de ne pas convoquer Benzema pendant 6 ans. Il n’a pas voulu prendre Giroud car pour lui ‘c’est le moment de tourner la page, ce qu’il a fait en Equipe de France c’est magnifique, on a été champion du monde avec lui, c’est formidable. La page doit être tournée, au revoir’. Ce qu’il a fait à Benzema pendant 6 ans, il est en train de le faire avec Olivier Giroud. Une sorte de mini punition déguisée qu’on ne comprend pas trop. »