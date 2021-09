Rude semaine pour Olivier Giroud, testé positif au Covid-19.

Non sélectionné par Didier Deschamps pour les trois matches des Bleus face à la Bosnie, l’Ukraine et la Finlande, Olivier Giroud a en plus contracté le Covid-19. C’est son club du Milan AC qui a annoncé la nouvelle ce jeudi.

Olivier Giroud sera donc absent pour 10 jours. Dommage, il avait inscrit un doublé face à Cagliari (4-1), le week-end dernier.