Deux Français pourraient rejoindre l’Italie dans les prochains mois.

En effet, selon les informations de Alberto Cerruti, célèbre journaliste italien qui travaille sur l’AC Milan, la direction du club italien s’intéresse aux profils de Florian Thauvin (OM) et de l’attaquant français de Chelsea, Olivier Giroud. Les deux recrutements pourraient intervenir dès le mois de janvier selon le journaliste. Pour le moment, Lampard veut garder Giroud à Chelsea et Marseille n’a pas encore prolongé Florian Thauvin pour un départ dès janvier. Les deux dossiers s’annoncent compliqués.

« Pas même ce splendide début de saison ne suffit à penser que Milan gagnera le Scudetto, et il faut se souvenir qu’en janvier dernier la venue des « vieux » Ibra et Kjaer avait été précieuse. Maldini doit renforcer l’équipe en se concentrant sur deux joueurs français : Florian Thauvin, de Marseille, déjà dans le collimateur des Rossoneri, et un autre joueur tricolore plus expérimenté, Olivier Giroud. Même s’il n’est plus très jeune, l’attaquant de Chelsea a cinq ans de moins qu’Ibrahimovic et il sera une bonne alternative à ce dernier », a indiqué, sur MilanNews, Alberto Cerruti.