Olivier Giroud ne compte pas revenir en Ligue 1 cette saison.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1, notamment Lyon, Marseille et Bordeaux, Olivier Giroud (33 ans) ne souhaite pas revenir en France dans un futur proche. L’attaquant de l’équipe de France donne encore sa priorité à la Premier League avant de penser à un nouveau challenge.

“Bien sûr qu’il y a eu des sollicitations. Il y a eu Marseille, Lyon, et donc un peu Bordeaux. Mais je n’ai pas vraiment envie de revenir en ligue 1. Je sens que j’ai encore de belles années devant moi en Premier League. C’est le championnat le plus excitant pour mon profil”, a indiqué l’attaquant de Chelsea à So Foot.