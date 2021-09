En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer s’est moqué de Manchester City, qui n’a pas réussi à recruter Cristiano Ronaldo cet été. Pour lui, c’était impossible qu’il rejoigne les rivaux de Manchester United.

Pendant de longues semaines et avant de débarquer à Manchester United, Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec Manchester City alors qu’il venait de prendre sa décision de quitter la Juventus Turin. Présent en conférence de presse avant le match opposant sa formation à Newcastle, Ole Gunnar Solskjaer a tenu a insisté sur le fait que rejoindre les Citizens n’étaient en aucun cas une option pour la légende portugaise et que rejoindre les Reds Devils étaient la seule option possible à ses yeux : « Je ne pense pas qu’il y avait la moindre chance que cela se produise« , a déclaré Solskjaer lorsqu’il a été interrogé sur l’échec du transfert de Ronaldo à Man City.