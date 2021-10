Après un été fabuleux passé sous le signe de l’idylle et des transferts majestueux, Ole Gunnar Solskjaer tremble sur le banc de Manchester United. Depuis quelques semaines, son avenir s’est assombri et ne tient désormais plus qu’à un fil. Un fil qui vaut cher, plus de 10 millions d’euros.

La début de saison de Manchester United ne se déroule pas comme prévu et la continuité d’Ole Gunnar Solskjaer à la tête des Reds Devils est remise en question. Son avenir pourrait être lié à la prochaine confrontation de ses hommes face aux Spurs de Tottenham. Une défaite pourrait scellée la décision de la direction mancunienne qui ne croit plus en son technicien norvégien. Néanmoins, selon The Sun, si Ole Gunnar Solskjaer est toujours en poste malgré ses multiples contre-performances c’est parce qu’il a fait tomber dans son piège les dirigeants anglais. Pour le licencier, Manchester United devrait débourser plus de 8 millions de livres sterling soit plus de 10 millions d’euros. Une somme importante qui fait douter le bord mancunien. Pendant ce temps, le Norvégien poursuit son petit bonhomme de chemin.