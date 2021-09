Dimanche soir à partir de 20 h 45, l’Olympique Lyonnais se rend dans la capitale pour défier le Paris Saint-Germain dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1.

Un match qui s’annonce serré entre deux équipes européennes et même si le PSG part logiquement favori, l’OL ne viendra pas en victime. Recruté lors du mercato estival par les Gones, Xherdan Shaqiri est conscient que ce match s’annonce difficile mais il est persuadé que son équipe est capable de venir faire un coup sur la pelouse du Parc des Princes. « On est excités. On va prendre ce match comme n’importe lequel. Bien sûr, c’est le PSG, sûrement la meilleure équipe en France. On veut rivaliser avec les meilleurs. On va jouer à Paris, et aller là-bas pour jouer notre football, avec confiance, pour gagner le match. » A lancé le polyvalent milieu offensif dans des propos accordés à TF1 pour un entretien qui sera diffusé dans Téléfoot. Le décor est planté.