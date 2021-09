Débarqué à l’Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato alors qu’il était blacklisté à Liverpool, Xherdan Shaqiri réalise des débuts mitigés. Présent en conférence de presse, le Suisse demande du temps.

« Je me sens vraiment bien, je me sens de mieux en mieux. Je suis très content mais je n’ai pas joué beaucoup au cours des derniers mois. Je suis vraiment content d’avoir marqué mon premier but avec le club. L’équipe m’a bien accueilli. Je fais attention à ne pas être blessé. Peter Bosz joue un football offensif, j’aime aussi jouer ainsi. Il faut aussi que je comprenne ce qu’il souhaite de moi et de l’équipe, ce n’est pas simple puisque cela ne fait pas longtemps que je suis là. Il faudra du temps pour se comprendre entre les joueurs. »