Devenu un joueur phare de l’OL, Lucas Paqueta, arrivé à Lyon en 2020 en provenance de l’AC Milan, ne se voit plus ailleurs qu’ici. Le Brésilien, qui s’est confié pour l’émission Téléfoot, a divulgué les raisons qui l’ont poussé à signer à l’Olympique Lyonnais.

« L’affection des supporters est indescriptible ! J’espère continuer à donner le meilleur de moi pour les rendre fiers… Juninho a toujours cru en moi. J’ai choisi Lyon pour lui. Quand il m’a fait découvrir ce club, j’ai tout de suite senti que devais jouer ici. Aujourd’hui, j’ai enfin compris pourquoi Je n’ai pas en tête de partir. Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière ! Et j’espère que ça va durer longtemps ! Je me sens chez moi ici. Mon objectif est de jouer la Ligue des Champions, et j’espère le faire ici. Je veux rendre aux supporters l’affection qu’ils me donnent », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Paqueta est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2025.