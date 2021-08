Rien ne va plus à Lyon entre Marcelo et ses dirigeants. Ecarté du groupe suite à son comportement après la défaite contre Angers le week-end dernier, le Brésilien a encore une fois fait des siennes.

Relégué en Equipe B, le défenseur central a séché l’entraînement ce lundi après-midi comme l’a confirmé « Le Progrès. » Attendu sur le terrain pour s’entraîner avec la réserve, il n’est pas venu et a posé un lapin à ses entraîneurs. Ce dimanche, il n’était pas non plus au stade pour encourager ses partenaires mais plutôt au golf de Bresse comme le montrent les images postées par sa femme. Déjà pris en grippe par les supporters depuis un certain temps, Marcelo marche désormais contre sa direction. Un départ d’ici la fin du mercato parait désormais être la seule solution.