Présent en conférence de presse aujourd’hui, Peter Bosz a dévoilé quelques éléments concernant son futur onze de départ.

L’Olympique Lyonnais entend bien faire oublier la saison dernière à ses supporters et nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine. « J’ai l’espoir de faire une saison spéciale, on est prêt pour ça », a déclaré le technicien lyonnais en conférence de presse. Il lui a ensuite été demandé si une association Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette était possible. Le Néerlandais a répondu : « Absolument, on peut jouer avec un ou deux attaquants, ou même un des deux en position de numéro 10. ».