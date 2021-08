De retour à l’Olympique Lyonnais en tant qu’entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre donne son avis sur l’arrivée de Peter Bosz sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Il fait confiance au coach néerlandais.

Dans un entretien accordé au « Progrès », l’ancien numéro de l’OL au poste de gardien est revenu sur le nouvel entraîneur lyonnais Peter Bosz et pense que ce dernier peut réaliser un bon travail sur le banc. « Un personnage qui remet des sourires au club, qui donne sa confiance, qui est très ouvert et fédérateur. C’est intéressant. Moi qui suis encore un jeune entraîneur des gardiens, j’ai beaucoup de responsabilités. Il me fait confiance et j’essaie de lui rendre. Sur la philosophie de jeu, j’ai énormément de chances, parce que durant deux ans à Montréal, on a copié Peter Bosz et ce qu’il faisait à Leverkusen, sur le côté pressing, possession, récupération de balle. » A-t-il affirmé dans l’édition de ce mardi.