Indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti serait tout proche d’un retour à l’OL. Un accord est sur le point d’être conclu entre les différentes parties.

Véritable héros de la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti s’est sacrifié au détriment de son physique et d’un genou à l’agonie. Une blessure qu’il traînera pendant de longs mois et qui mettra un terme à son aventure au FC Barcelone. Considéré comme un indésirable, la direction catalane lui cherche un point de sortie et la seule alternative trouvée serait un retour à l’OL. Une idée qui n’enchantait pas le défenseur central la saison dernière avant qu’il ne se rende compte que sa carrière était en jeu.

Selon les dernières informations de TodoFichajes, le retour de Samuel Umtiti à l’OL serait imminent. Le Français aurait pris la décision de diminuer drastiquement son salaire afin de pouvoir répondre aux propositions formulées par l’Olympique Lyonnais. Il semble qu’un accord est proche d’être conclu alors que Jean-Michel Aulas en personne aurait entamé les négociations. Impatient, le FC Barcelone ne devrait pas être gourmand dans les discussions à venir entre les deux clubs.