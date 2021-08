À moins de 15 jours de la fermeture du mercato estival, l’Olympique Lyonnais cherche toujours à se renforcer au poste de latéral gauche et le nom de Layvin Kurzawa revient.

C’est décidément un dossier compliqué que celui du latéral gauche pour l’Olympique Lyonnais. Après avoir rapidement envisagé Layvin Kurzawa, le club rhodanien avait été refroidi, notamment par les prétentions salariales du joueur de 28 ans. Et s’était plutôt penché sur le profil d’Emerson Palmieri, l’international italien évoluant à Chelsea et barré par Marcos Alonso et Chilwell. Mais ce n’est pas simple non plus sur ce dossier, puisqu’Emerson est également courtisé par Naples. L’OL tâtonne et a récemment relancé le dossier Layvin Kurzawa, avec des négociations qui avancent dans le bon sens. Il reste encore du travail mais le cas de l’international français n’est pas définitivement rangé.