D’après la presse britannique, l’OL aurait reçu une offre de la part d’Arsenal pour Houssem Aouar.

Hospitalisé le week-end dernier et absent des premiers entraînements de l’Olympique Lyonnais cette saison, Houssem Aouar est toujours dans le viseurs de grands clubs européens. La Juventus Turin a fait une première tentative pour recruter l’international Espoir de 23 ans, mais ce mercredi, le club d’Arsenal aurait lancé une contre-offensive. D’après les informations du Daily Express, les Gunners auraient fait une offre concrète d’un montant situé entre 20 et 25 millions d’euros, soit la somme demandée par l’OL.

Un montant bien en dessous des 60 millions d’euros réclamés par le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, l’été dernier. En septembre, Lyon avait déjà refusé deux offres d’Arsenal de respectivement 36 et 40 millions d’euros. Mais depuis, le patron du club rhodanien a revu ses exigences à la baisse. « Ce n’est pas un vœu de l’OL de voir partir Houssem Aoaur. On souhaite le garder et le faire grandir », avait confié le premier responsable de l’OL il y a quelques semaines. « S’il souhaite partir, on essaiera de l’accompagner, comme on l’a fait ces dernières années avec les joueurs formés au club désireux d’un nouveau challenge. Si les offres ne correspondent pas à ce que l’on souhaite, il restera à Lyon et on sera très heureux ».