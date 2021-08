Ancienne légende de l’Olympique Lyonnais, Fleury Di Nallo parle du mercato estival de l’Olympique Lyonnais et il ne se satisfait pas des recrues depuis le début.

L’attaquant, ancienne gloire du club a du mal à comprendre la décision de vendre le milieu de terrain brésilien Jean Lucas à l’AS Monaco au cours de l’été. « Jean Lucas était puissant, costaud. Il est vendu alors que l’OL cherche un joueur de son profil, c’est se compliquer la tâche. À force de vendre des joueurs… À l’époque, on ne vendait pas les bons joueurs, on vendait les moins bons ! Et là, c’est l’inverse. » A lâché l’ancien attaquant dans les colonnes du Progrès. Pour le moment, l’OL a vendu Joachim Andersen (Crystal Palace), Mevin Bard (OGC Nice), Jean Lucas (AS Monaco) et laisser partir libre Djamel Benlamri ainsi que Memphis Depay (FC Barcelone). Seul deux joueurs ont rejoint le Rhône de manière gratuite Damien Da Silva (Stade Rennais) et Henrique (Vasco de Gama).