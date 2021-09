Face aux médias, le défenseur Lyonnais est revenu sur le scénario de ce choc de la 6e journée de Ligue 1.

De passage en conférence de presse hier soir après la défaite de l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes (2-1), Jason Denayer n’a pas caché sa déception. Frustré par le but en fin de match de Mauro Icardi, le défenseur de l’OL salue tout de même la prestation de ses coéquipiers.

« Cette défaite nous fait mal. On n’a pas réussi à garder le score. Certes ils ont eu beaucoup d’occasions mais pas vraiment franches. Donc c’est sur qu’en fin de match, c’est dur d’encaisser ce but… Quel souvenir j’ai de l’action du but ? Icardi fait un appel/contre-appel au premier poteau, puis se retrouve au deuxième où il est en deux contre un face à Emerson, c’est ce qui lui permet d’avoir l’espace pour marquer. On était venu pour gagner, après c’est certain que lorsque vous pouvez faire match nul, vous prenez. C’est assez décevant de finir comme ça…«