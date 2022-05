Alors que son avenir à l’OL est en doute, Jérôme Boateng peut compter sur le soutien de son entraîneur.

Plutôt décevant depuis son arrivée libre l’été dernier, Jérôme Boateng est déjà annoncé sur le départ à en croire certaines rumeurs. Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Progrès, le coach de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz a tenu à prendre la défense du défenseur allemand de 33 ans.

« Jérôme Boateng a eu le même problème que moi au début. Ça faisait 30 ans que je n’avais pas parlé français tous les jours. Jérôme est venu après moi, ce n’était pas facile. S’il fait une bonne préparation, il pourra faire une belle seconde saison. On n’était pas régulier en début de saison. On a pris Jérôme, on avait Jason Denayer, deux joueurs expérimentés dans l’axe. C’était pour trouver la régularité. Boateng n’a jamais fini un match ? Mais regardez bien, au Bayern non plus, il ne terminait pas. »

Aux dernières nouvelles, le tacticien néerlandais aurait prévu une réunion avec Boateng dans les prochains jours pour évoquer son avenir au club. Un temps annoncé dans le viseur des Gones, Issa Diop serait désormais le plan B des dirigeants.