L’Olympique Lyonnais devrait encore une fois être l’acteur principal de ce mercato d’hiver en France. Plusieurs questions se posent surtout dans le sens des départs. Aouar et Depay pourraient quitter le club dès cet hiver.

« Même si Lyon est propriétaire de son stade, le club a besoin de rentrées d’argent. La crise, notamment avec l’arrêt de Mediapro, plonge le football français dans un certain marasme économique. Lyon a besoin de vendre. Aouar, qui devait partir l’été dernier n’est finalement pas parti. Depay aussi. Les deux joueurs pourraient rattraper le trou de l’été. Mais maintenant, Depay vaut entre 5 et 10 millions donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Aouar est estimé à 35-40 millions d’euros. Est-ce qu’un gros club européen est capable de mettre ce prix au moins de janvier ? La Ligue des champions, le tarif d’entée est de 15 millions et plus avec les droits télé, ça peut chiffrer gros. Garder Depay et Aouar, c’est aussi se dire qu’il y a plus de chances d’atteindre l’objectif initial de podium et donc d’avoir des rentrées d’argent avec la Ligue des champions. Le calcul est assez simple », a indiqué le journaliste de Eurosport, Martin Mosnier.