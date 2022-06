Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar souhaite aller au bout de son engagement avec son club formateur. Malgré tout, le milieu de terrain est sollicité et même en Ligue 1, une équipe voudrait le recruter.

D’après le journal ‘Nice-Matin’ le club niçois et son nouvel entraîneur Lucien Favre envisagent de relancer la carrière d’Houssem Aouar pour la saison prochaine. A l’instar de l’AS Rome, du FC Séville et du Betis Séville, l’international français dispose surtout de pistes à l’étranger, mais une destination pourrait également le séduire en Ligue 1. Reste que le Gym, porteur d’un projet ambitieux et entraîné par Lucien Favre, réputé pour la qualité de jeu de ses équipes, a aussi des arguments à faire valoir. Rappelons que l’OL réclame 25 millions d’euros dans ce dossier.