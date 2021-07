Déjà pisté par Arsenal en Angleterre, Houssem Aouar serait devenu la nouvelle priorité des Spurs de Tottenham.

Annoncé sur le départ en début de mercato, Houssem Aouar est toujours sous contrat avec l’Olympique Lyonnais. Mais la situation de l’international français de 23 ans pourrait rapidement évoluer puisqu’un nouveau prétendant vient de pointer le bout de son nez. En plus de la Juventus Turin et d’Arsenal, qui suivent le Lyonnais de près depuis maintenant deux saisons, Aouar serait également dans les plans de Tottenham.

Après une 7e place décevante la saison dernière en Premier League, les Spurs espèrent bien se renforcer cet été et retrouver une place européenne la saison suivante. L’objectif numéro du président Daniel Levy reste de conserver Harry Kane, mais Houssem Aouar se situerait tout en haut de la shortliste du nouvel entraîneur, Nuno Espirito Santo. Estimé aujourd’hui à plus de 40 millions d’euros (Transfermarkt), son départ pourrait permettre de renflouer les caisses du club et de pallier le départ de Memphis Depay, qui a quitté les Gones pour le FC Barcelone plus tôt cet été. Affaire à suivre…