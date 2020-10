Rudi Garcia doit faire face aux critiques depuis le début de saison avec l’OL. Lyon affiche un niveau de jeu catastrophique. Heureusement pour le coach lyonnais, Mohamed Bouhafsi vient à son secours pour prendre sa défense.

“Je vise l’état d’esprit des joueurs. On parle de joueurs qui ne sont pas concernés. Memphis Depay ? On se pose des questions. Houssem Aouar ? Ce n’est pas simple quand on est en instance de départ. Après, Karl Toko-Ekambi, Moussa Dembélé, ce sont quand même des joueurs qui ont du talent et qui sont capables de provoquer, de faire autre chose”, a indiqué le journaliste sur l’antenne de RMC.

Avant d’ajouter : “On peut tacler Rudi Garcia, j’aurais arrêté de jouer avec trois défenseurs centraux. Je n’aime pas les joueurs de piston qui sont sur les côtés. En revanche, quand tu es sur le terrain, tu as aussi le droit de proposer autre chose. On ne peut pas toujours dire au coach qui est sur le banc que c’est de sa faute même si, s’il continue avec cette animation là, il sera entièrement responsable.”