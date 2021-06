Rolland Courbis confirme avoir reçu un appel de Jean-Michel Aulas, avant que le président lyonnais n’accepte d’offrir le rôle d’entraîneur de l’OL à Peter Bosz.

« Sur le plan intellectuel, c’était un gars avec un niveau très relevé. On avait été tous surpris de la vitesse à laquelle il a appris le français, » assure l’ancien coach de l’OM dans « France football. » « En six mois, il parlait déjà très, très bien. En trois ans, on aurait dit qu’il était né du côté de Toulon. Il n’y avait que l’accent qu’il n’avait pas changé. Quand Jean-Michel Aulas m’a téléphoné pour me demander deux ou trois précisions, c’est la première des choses que je lui ai dit. » A-t-il indiqué, lui qui connaît bien le coach hollandais, après son passage à Toulon il y a quelques années.