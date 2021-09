Aouar n’est pas à son niveau depuis le début de saison et ça commence à poser un problème à Daniel Riolo.

« Il a tout raté. S’il veut redevenir titulaire, il faut qu’il montre à Bosz que quand il rentre dans un ballon, il rentre vraiment dedans. Parce qu’avec les occasions ratées, on a l’impression qu’il était mollasson ! Il faut un peu de tranchant. Cette équipe de Lyon qui est en pleine progression, en plein épanouissement physique, qui court, qui rentre bien dedans, qui est tranchante à l’image de Paqueta et de Guimarães… Aouar, il faut qu’il se mette à ce niveau-là sinon il ne sera vraiment plus titulaire », a indiqué le consultant de RMC.