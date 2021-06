D’après la presse britannique l’Olympique Lyonnais aurait reçu une première offre à hauteur de 40 millions d’euros pour le transfert d’Houssem Aouar.

Après le départ de Memphis Depay, et ceux de Moussa Dembélé et Joachim Andersen qui semblent se confirmer, l’Olympique Lyonnais pourrait officialiser dans les prochains jours un nouveau départ de taille. À en croire la presse britannique, le club rhodanien serait sur le point de laisser filer Houssem Aouar contre un chèque de 40 à 50 millions d’euros. Pisté par la Juventus Turin, Arsenal et Liverpool depuis déjà plusieurs saisons, l’international Espoirs devrait faire sa valise cet été.

Dans son édition du jour, le Daily Express indique que Manchester City s’est également penché sur le cas d’Houssem Aouar ces derniers jours. Une piste finalement abandonnée par Pep Guardiola. Difficile de prédire quel sera le prochain club du Français, mais le tabloïde britannique assure que Liverpool, Arsenal et Tottenham sont toujours sur le coup et qu’un des clubs de Premier League a déjà fait une offre concrète d’environ 40 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, le nouvel entraîneur Peter Bosz aura de quoi s’amuser pendant la période des transferts, car l’OL pourrait récupérer plus de 100 millions d’euros avec les ventes de Dembélé, Andersen et donc Aouar.