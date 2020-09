Un début de saison difficile pour l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Une situation qui commence à inquiéter l’ancien joueur des Gones, Anthony Clément.

“Pour moi, le souci majeur de ce club, alors que c’est le club français le mieux structuré sur les dernières années, c’est qu’on ne sait pas où ils vont. Ils veulent aller en Ligue des champions, on se dit qu’ils ont le tapis rouge pour le faire. Mais ils ne progressent pas. Quand on voit les matchs de l’OL, on ne voit rien et on voit les mêmes problèmes”, a indiqué Anthony Clément sur La Chaîne L’Equipe.

Avant d’ajouter : “L’exploit contre City a caché bien des choses. C’est une équipe qui ne sait plus gagner. Elle est dans le dur contre tous les adversaires. Elle n’est pas au niveau de son statut. Il va falloir régler ça au mercato. Il n’y a plus que 15 jours. En général, quand on veut régler des problèmes en peu de temps, ce n’est pas le meilleur moyen de faire les choses bien”.