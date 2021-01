Aujourd’hui consultant pour la chaîne « l’Equipe », Vikash Dhorasoo donne son avis sur l’avenir de Rudi Garcia sur le banc de l’Olympique Lyonnais.

Pour lui, Jean-Michel Aulas a raison de faire traîner les choses et ne pas offrir de nouveau bail à Rudi Garcia dans l’immédiat. Il trouve que la stratégie du président lyonnais est bonne. « Aulas ne doit pas prolonger Garcia dès maintenant. Je n’ai pas l’impression qu’un autre président va lui piquer Rudi Garcia. Même s’il gagne le championnat ? D’autres entraîneurs ont plus la côte que lui. L’OL va mieux à tous les étages. Est-ce qu’un nouvel entraîneur pourrait faire la même chose ? Je pense que oui. L’effectif est stabilisé, il a progressé. Ça marche bien en ce moment. Le fonctionnement entre le président et Juninho est bon, Aulas a passé le relais. » A confié l’ancien joueur de Lyon au micro de la chaîne L’Équipe.

Avant d conclure : « Donc je ne vois pas pourquoi Lyon devrait sécuriser Garcia dès maintenant… Je ne pense pas que les résultats sont complètement liés à l’entraîneur. Ça veut dire qu’un autre entraîneur arriverait et pourrait aussi faire de très bonnes choses à Lyon, parce qu’il y a de très bons joueurs à l’OL ».