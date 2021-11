Ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais, Nicolas Puydebois est revenu sur le match et la défaite 4 buts à 1 à Rennes. Même s’il pointe toute l’équipe du doigt, c’est vers Léo Dubois que vont ses critiques.

« Plus que le capitanat, ce sont les attitudes défensives qui me manquent chez Leo Dubois. Il se tourne, il n’est pas au contact. C’est un joueur qui est focalisé que sur le ballon. On doit avoir cette capacité, d’autant plus quand on est international, de savoir bien défendre avant tout et essayer après d’apporter offensivement. Leo Dubois ne défend pas bien et offensivement, il n’apporte pas grand-chose. Donc aujourd’hui, on a un manque au niveau des latéraux, » a-t-il affirmé sur le site internet « Olympique et Lyonnais.com. »