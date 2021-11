Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Philippe Violeau est revenu sur le début de saison de l’OL et trouve que l’équipe est vraiment en progression sous la houlette de Peter Bosz.

« Après un début en dents de scie, on a senti une progression dans les performances. L’équipe monte en puissance. Il y a beaucoup de matchs d’ici à la trêve hivernale, et cette partie-là va être importante. Ça ne sera pas rédhibitoire, mais on dit souvent qu’il faut passer l’hiver bien positionné pour pouvoir sur la deuxième partie de championnat prétendre aux places convoitées par l’Olympique Lyonnais. On voit qu’un collectif se met en place. Le reproche qu’on pouvait faire lors des autres années, c’est que tout le monde ne faisait pas les efforts nécessaires pour rendre service à l’équipe. Actuellement, je trouve que chacun fait beaucoup d’efforts, ce qui est certainement l’explication des bons résultats entrevus par moments. Dans le football, si on ne fait pas les choses collectivement, c’est difficile de pouvoir obtenir des succès, » a lancé sur « Olympique-et-Lyonnais l’ancien joueur de l’OL.