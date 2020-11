Entré en jeu à la mi-temps hier soir lors du derby entre Lyon et Saint-Etienne, Tino Kadewere a offert le succès aux Gones dans un match qui compte énormément pour les supporters.

L’attaquant international du Zimbabwe s’est offert un doublé en moins de 10 minutes et a même rêvé de ce scénario quelques jours avant. Présent en conférence de presse après la rencontre, l’ancien avant-centre du Havre n’a pas masqué sa joie de porter le maillot des Gones. « Je crois beaucoup en Dieu. J’avais la foi en moi et je savais que cela allait arriver. J’ai aussi fait un rêve, dans le passé, que je jouais pour Lyon. Je l’ai déjà dit quand j’ai signé et cela est arrivé. Peut-être qu’il va falloir que je fasse tout le temps des rêves avant les matches pour qu’ils se réalisent. »

Arrivé au mercato estival en provenance du Havre, Kadewere a déjà inscrit 3 buts avec sa nouvelle équipe. Il permet ainsi aux Lyonnais de revenir à la cinquième place du championnat avec 17 points, un de moins que le Stade Rennais troisième.