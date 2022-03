Boateng est prévenu, il va devoir se battre pour prendre la place de Thiago Mendes en défense.

De passage en conférence de presse ce mercredi, alors que l’Olympique Lyonnais ira à Lorient vendredi soir (21h) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Peter Bosz en a profité pour s’attarder sur le cas Jérôme Boateng. Si l’Allemand semble prêt physiquement, il pourrait encore faire les frais du repositionnement de Thiago Mendes, jugé payant par l’entraîneur néerlandais.

« Il peut postuler contre Lorient. Il s’entraîne bien, je n’ai rien à dire là-dessus, il n’y a pas de problème. Mais Thiago Mendes fait lui aussi du très bon boulot, je ne suis pas d’accord avec les critiques à son sujet. Quand tu joues défenseur central et que ton équipe concède seulement deux tirs, c’est qu’elle n’est pas mal organisée. On a six joueurs à ce poste pour deux places. Tout le monde veut jouer, être dans le groupe, mais c’est un choix d’entraîneur. »