Après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Monaco en Ligue 1, plusieurs joueurs ont réalisé une bonne impression aux observateurs de la rencontre. A l’image de Thiago Mendes, Dave Apadoo est sous le charme !

“Lyon, c’est un candidat au podium, et même plus. De toute façon, Lyon est une équipe structurée pour viser le Top 3. Lors du dernier mercato, il n’y a pas eu la saignée programmée et même voulue par rapport aux finances. Sportivement, ils ont un gros effectif. En plus, Garcia est en train de trouver son équipe-type, même si Guimaraes aura encore son mot à dire par exemple”, a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe.

Avant d’ajouter : “Il va falloir que chacun s’installe. Mais le joueur qui prend le dessus et qui est presque en train de donner cette assise à Lyon, c’est Thiago Mendes. Ce mec-là, il était super fort à Lille. Il est arrivé à Lyon, c’est devenu n’importe quoi… Mais visiblement, il s’est remis à l’endroit. Et au milieu, ça tient grâce à lui. C’est un vrai récupérateur, il va falloir le déloger. Devant, le trio Depay – Toko Ekambi – Kadewere est pas mal, même si Dembélé est encore là.”