Relativement décevant depuis son arrivée en 2019 à Lyon, Thiago Mendes a tenu à justifier ses performances en dents de scie.

À Lille, le milieu brésilien rayonnait au milieu de terrain alors quand l’OL s’est attaché ses services pour 25 millions d’euros rien ne prédisait un fiasco. Mais pourtant tout ne s’est pas passé comme prévu… Le milieu déçoit et ne s’est pas imposé comme titulaire dans le XI lyonnais. Pour sa défense, le joueur estime connaître trop de pression à Lyon.

« Je crois que c’est un ensemble de choses. Mon premier match contre Monaco s’était bien passé (3-0), j’avais fait deux passes décisives, mais j’ai ensuite senti quelque chose de lourd sur mes épaules. J’entendais Thiago Mendes par-ci, Thiago Mendes par-là… C’était vraiment lourd, on attendait trop de moi, il y avait beaucoup de pression concernant mon arrivée. C’était un très gros transfert et je me suis mis à ressentir toute cette attente comme un poids énorme» concède-t-il comme excuse… Suffisant ?