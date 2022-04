Pour Walid Acherchour, l’OL est une équipe de fainéants, Tanguy Ndombele en tête de file.

Si tout ne va pas pour le mieux à l’Olympique Lyonnais, seulement 9e du championnat, la victoire arrachée face au SCO d’Angers (3-2) ce week-end a fait du bien au morale des troupes. Mais pas question pour autant d’encenser les hommes de Peter Bosz. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir hier, Walid Acherchour en a profité pour fustiger le manque d’envie des Lyonnais. Le chroniqueur a notamment pointé du doigt l’attitude inquiétante de Tanguy Ndombele.

« On a l’impression que l’OL c’est un peu le club Med parfois. Depuis le départ, on n’a pas eu l’impression de voir des joueurs qui se préparent pour répondre à l’intensité d’un match européen. Le 3-2 face à Angers est heureux. Car, à la fin du match, à la perte du ballon, on a vu des joueurs qui se regardent. Il y a vraiment des fainéants dans cette équipe. Je parle notamment de Tanguy Ndombele, en plus c’est un joueur que j’apprécie et que j’ai toujours défendu, mais son match sans ballon face à Angers, ce n’est pas possible de voir ça. »