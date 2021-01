Sylvinho n’a tenu que 5 mois et 11 matchs à la tête de l’OL mais souhaite retrouver un club dans les prochains mois.

Après son licenciement de l’Olympique Lyonnais en octobre 2019, Sylvinho n’a pas retrouvé de club pour montrer l’étendu de son talent. Dans une interview accordée au quotidien italien Il Mattino, le technicien brésilien a évoqué une éventuelle arrivée en Serie A.

« Je veux mettre en pratique le travail et l’expérience accumulés au fil des années. J’ai joué dans plusieurs ligues, et cela m’a formé. La Serie A ? J’aimerais beaucoup y entraîner. Une chose est sûre : ma prochaine décision sera la plus importante de ma carrière. Je veux un bon projet », a indiqué l’ancien coach de l’OL.