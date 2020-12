De retour en Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa est très attendu. Passé par l’OL durant sa jeunesse, HBA est quelqu’un d’impulsif mais avec un grand coeur comme le confirme Sébastien Squillaci.

Dans une interview à « l’Equipe », l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais est revenu sur une petite baston qu’il a eu avec le numéro 8 des Girondins de Bordeaux lorsque les deux hommes évoluaient à Lyon.

« J’avais eu un contact un peu rugueux avec lui. Il l’avait mal pris et avait eu des mots assez durs. Après l’entraînement, ça avait chauffé. J’étais très ami avec Sidney (Govou). Je sais que Hatem était allé le voir quinze jours ou trois semaines après pour savoir s’il pouvait venir s’excuser. Il l’a fait et on est passés à autre chose. Hatem, c’est quelqu’un d’assez impulsif. Il était jeune. Il y a des limites à ne pas dépasser, et il les avait dépassées, mais c’était une erreur. Il n’y a plus de problème. » Se rappelle l’ancien défenseur des Bleus, pas toujours connu pour être un ange sur le terrain.