Attaquant international algérien de l’Olympique Lyonnais, Islam Slimani parle de son coach Peter Bosz et évoque les consignes qui lui sont données.

« Le coach nous demande du pressing, et ce sont mes qualités de presser quand on a le ballon de vouloir jouer et s’appuyer sur moi et c’est ça que j’aime. La philosophie de jeu de l’OL ? Oui ça a changé avec l’entraîneur dans le style de jeu, dans la manière de presser, dans la façon de préparer nos matches, on a plus de possibilité que l’année dernière et je pense que son style est plus adapté à nos forces. C’est un risque de presser haut, mais c’est la philosophie du coach, il faut l’accepter et prendre ce risque. » A indiqué le fennec qui devrait être titulaire demain soir avec les Gones lors de la réception du FC Lorient.