Le buteur algérien devrait signer un contrat d’un an et demi avec le club dans la foulée.

Alors que Moussa Dembélé est attendu prochainement à l’Atletico Madrid, les choses se précisent à Lyon pour l’arrivée d’Islam Slimani. D’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’ancien Monégasque devrait passer sa visite médicale demain avec l’Olympique Lyonnais. Toujours sous contrat avec Leicester, le buteur de 32 ans devrait trouver un terrain d’entente avec les Foxes pour être libéré et s’engager dans la foulée avec l’OL.

Samedi dernier au micro de Téléfoot, Juninho avait confirmé l’intérêt de l’actuel leader de Ligue 1 pour l’international algérien. « Slimani, est un joueur qu’on apprécie beaucoup, mais ça fait partie des possibilités, il n’y a pas que lui. A la moitié de la saison, ce n’est pas toujours facile de trouver un attaquant pour jouer six mois ou un an et demi, ça coûte cher. On regarde d’autres joueurs, on avait parlé avec lui au début de la saison, on avait presque trouvé un accord, il a envie de venir, de porter notre maillot. On discute. »