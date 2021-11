Jérôme Rothen a littéralement dézingué Paqueta a cause de son attitude sur le terrain dimanche soir, lors de la lourde défaite, 4-1, de l’Olympique Lyonnais face au Stade Rennais.

Dimanche soir, lors de la défaite, 4-1, de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Stade Rennais, l’attitude des hommes de Peter Bosz n’était pas la bonne. Jérome Boateng s’est vivement pris la tête avec son capitaine Léo Dudois tandis que Lucas Paqueta et Houssem Aouar, se sont disputés un pénalty anecdotique en fin de match.

Pour Jérôme Rothen, l’attitude du Brésilien est désastreuse: « Paqueta tu dois le recadrer. Davantage là que quand il arrive en retard à la causerie. Je l’avais défendu sur l’épisode du petit retard, mais les deux séquences montrent que le mec commence à s’envoler. Tout le monde dit ‘Paqueta c’est le meilleur joueur de Ligue 1’, limite il est dans les 30 pour le Ballon d’or pour certains, et lui il s’en rend compte, ça se voit sur son visage qu’il savoure. Mais redescends, mon coco. Il a vrillé. Ce genre de comportement, je l’ai connu, même personnellement. Tout le monde parle en bien de toi, tu as l’impression que tu es intouchable… C’est humain. Mais ça va à l’encontre du collectif et des règles. Donc attention. Attention à bien recadrer ce genre de joueurs. Lyon aura besoin d’un Paqueta fort, mais d’un Paqueta tourné sur le collectif, et pas focalisé sur ses stats individuelles. »

Après la trêve internationale, L’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympique de Marseille en clôture de la quatorzième journée de Ligue 1. Un match important pour la suite de la saison des deux équipes.