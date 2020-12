Relégué sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé pourrait partir à l’aventure en Angleterre dès le mois prochain.

Barré par la concurrence de Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere, Moussa Dembélé a vu son temps de jeu considérablement diminué cette saison. À tel point que le buteur de 24 ans pourrait faire ses valises dès cet hiver. Déjà dans le collimateur de plusieurs écuries de Premier League, le Français pourrait rapporter un joli chèque à l’Olympique Lyonnais. À en croire les dernières informations du Sun, les dirigeants lyonnais espèrent pouvoir en tirer entre 30 et 50 millions d’euros. De quoi bien renflouer les caisses et limiter la casse en cette période de crise sanitaire.

Le tabloïde britannique précise que cette opération ne devrait avoir lieu que si l’OL est certain de conserver Memphis Depay lors du prochain mercato. Courtisé par le FC Barcelone et son coach Ronald Koeman, le Néerlandais reste pour l’instant trop cher pour le club catalan, qui devra vendre pour un montant quatre fois supérieur à ses achats en janvier.