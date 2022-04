L’Olympique Lyonnais a arraché un précieux succès 3 buts à 2 ce dimanche face au Angers SCO dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Arrivé ce jeudi dans le Rhône afin d’être prêté jusqu’à la fin de la saison par le club ukrainien du Shakhtar Donetsk, Tetê a sauvé ses nouveaux partenaires en inscrivant un but capital, deux minutes seulement après son entrée en jeu.

Un début de rêve pour cet ailier droit brésilien de 22 ans qui a fui la guerre en Ukraine et qui s’est montré à son avantage en inscrivant son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Après la rencontre, il est revenu sur cette performance et il ne se cache pas, il compte bien marquer l’histoire du club lyonnais. « C’est un début de rêve. Je rentre sur le terrain, et j’ai aidé l’équipe en marquant. C’est vrai que j’ai des doutes, vu la situation en Ukraine, de ne pas pouvoir rejouer au football. Mais c’est du passé. Je suis là pour aider l’équipe. Ce but est très important pour moi, pour l’équipe, pour la confiance. Malo Gusto m’a fait peur une belle passe et j’ai pu conclure. J’avais vraiment rêvé de marquer lors de ce premier match, alors peut-être pas sur le deuxième ballon, mais je suis ici pour marquer l’histoire de l’OL. » Prochaine étape, jeudi soir avec le déplacement à Londres pour défier West Ham en quart de finale de l’Europa League.