Il y a quelques heures, Djamel Benlamri (31 ans) a annoncé son départ de l’Olympique Lyonnais. L’international algérien compte trouver un nouveau club et un retour aux Emirats serait dans les tuyaux, mais…

En quête d’un nouveau joueur pour occuper le poste de défenseur central la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne pourrait bien se tourner vers le défenseur et champion d’Afrique avec les Fennecs. Si l’on en croit les informations des médias locaux, les Verts pensent à son profil, tout comme l’OGC Nice. En fin de contrat avec l’OL, Benlamri veut se relancer et pouvoir conserver sa place en équipe nationale. Et les dirigeants stéphanois semblent appréciés le profil du désormais ex-lyonnais. Sa petite expérience du championnat (8 matchs avec l’OL) pourrait aussi s’avérer une qualité pour le club du Forez. Affaire à suivre…