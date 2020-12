Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Rudi Garcia commence à avoir quelques doutes sur son avenir. Avec ce bon début de saison des Gones, l’ancien coach de l’OM espère prolonger son contrat avec l’OL.

« Je me suis déjà exprimé là-dessus. Il y a trois possibilités. Soit je veux rester, mais le club ne veut pas, donc ça ne continuera pas. Si on le veut tous les deux, le club et moi, ça continuera. Pas besoin de Pacs ou de contrat de mariage, si on s’aime, on va rester ensemble. L’autre possibilité, c’est que le club veuille me garder, et que moi je n’en ai pas envie. On verra bien plus tard… On est dans un moment particulier, avec cette histoire de pandémie. (…) On verra bien ce qui se passera en fin de saison. Je suis assez serein par rapport à ça », a indiqué l’ancien coach du LOSC sur RMC. Les supporters de l’OL ne doivent pas être du même avis.