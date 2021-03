À l’issue du choc face au Paris Saint-Germain (Défaite 4-2) lors de la 30ème journée de Ligue 1 dimanche soir au Groupama Stadium, Rudi Garcia, coach de l’Olympique Lyonnais est déçu de la prestation de ses joueurs mais se veut optimiste pour la fin de saison.

« On a manqué d’impact athlétique, et ce n’est pas possible face à cette équipe, on n’a pas été suffisamment bien dans tous les paramètres. A 4-1 puis 4-2 on peut espérer prendre un point, mais sur la première heure de jeu on ne le méritait pas. On va analyser tout cela, il fallait être à 100% et on ne l’a pas été », déclare Rudi Garcia l’entraineur lyonnais.

Malmené pendant les deux tiers du match par les Parisiens, le coach des Gones se montre optimiste puisque malgré cette défaite, les Lyonnais ne sont qu’a trois petits point du club de la capitale qui récupère le fauteuil de leader après la défaite de Lille, « Ce qui compte maintenant, c’est d’espérer le retour de nos internationaux en forme, puis se préparer pour gagner à Lens, qui est une bonne équipe. On va rester combatifs et motivés car rien n’est joué. »