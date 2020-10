Très critiqué depuis son arrivée à Lyon, Rudi Garcia n’a pour autant jamais exprimé son envie de quitter le club. L’entraîneur de l’OL a même fait part qu’il se sentait bien à Lyon, lors d’une interview accordée à The Athletic.

“En tant qu’entraîneur, je suis proche de la philosophie espagnole, mais l’Angleterre est la mère du football. J’ai entraîné en Italie également. J’ai vraiment aimé la Serie A grâce à la tactique du football transalpin. Peut-être que j’y retournerais un jour. Ou sinon en Angleterre. J’ai d’ailleurs eu des opportunités pour aller à Everton et Southampton par le passé. Mais je dois dire que je me sens bien en France. Je me sens bien à Lyon“, a déclaré Rudi Garcia.

De nombreux médias annonçaient pourtant jusqu’à aujourd’hui son départ à en juin 2021. Pour autant, Rudi Garcia ne semble pas vouloir bouger…