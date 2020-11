L’entraîneur de Lyon, Rudi Garcia, a évoqué face aux médias ses changements gagnants lors du derby face aux Verts (2-1), dimanche soir.

« Tous ceux qui sont rentrés nous ont apporté. En ce moment, il suffit de jouer attaquant gauche pour marquer des buts chez nous. Ce soir (dimanche), ç’a été au tour de Tino (Kadewere). Je suis content pour lui. Il le mérite. Il a des qualités de finisseur. Je ne regrette pas ma composition de départ. Pas du tout. Je vous rappelle que Moussa (Dembélé, remplacé par Kadewere) aurait pu être l’homme du match en marquant deux fois. Sur le premier but refusé, il y a effectivement un petit hors-jeu. Sur le second, je ne préfère rien dire », a indiqué le coach lyonnais devant les médias.

Avant d’ajouter : « Saint-Etienne nous a donné beaucoup de fil à retordre et nous, on manquait de profondeur et de percussion. C’est pour cela que l’on a changé de système au bout de vingt minutes de jeu. Ce onze de départ nous permettait de le faire sans effectuer de changements. J’avais bien prévenu que ce ne serait pas facile. Un derby, ce n’est plus une question de dynamique d’équipes, de résultats, mais de le gagner. On a fait une première période moyenne. On ne s’est pas plus affolés que cela. J’ai demandé à mes joueurs d’égaliser. Ce que l’on a fait sur coups de pied arrêtés, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Et qu’on aurait ensuite le temps d’en mettre un deuxième. L’essentiel, c’est de gagner le derby. Mais je n’oublie pas que comme à Lille, on a eu la balle de 1-0, et que comme à Lille, on s’est retrouvés menés 1-0. »