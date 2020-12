De passage en conférence de presse ce vendredi avant le match et le déplacement à Paris ce dimanche à 21 heures, Rudi Garcia donne son avis sur l’affaire entre Mediapro et la LFP.

Le coach de l’OL livre son analyse sur ce fiasco Mediapro et se montre plutôt pessimiste. « Oui c’est un coup, nous avions arrêté le championnat 2019-2020 et donc aucune recettes en matière de droits TV et en plus nous n’aurons pas le milliard pour lequel on s’était peut-être arrêté un peu plus tôt pour disputer cette nouvelle saison dans les meilleures conditions. »

Avant de conclure : « c’est une double peine, c’est encore un coup dur pour le football français en plus de la billetterie qui n’entre pas en jeu à cause de la période du covid-19 au-delà du fait qu’on préférait jouer devant nos spectateurs et avec du public. Je n’oublie pas aussi les journalistes qui sont partis dans cette aventure (Mediapro) et qui j’espère s’en sortiront suite à l’arrêt de la chaîne. Bref, il y a plein de choses qui font que c’est une mauvaise nouvelle. »