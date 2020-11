Hier soir à l’occasion du match de la 11e journée de Ligue 1 entre le SCO Angers et l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a une nouvelle fois été un peu trop virulent lors d’une sortie aérienne dans ses 6 mètres. Le gardien lyonnais est sorti genoux en avant et a percuté son adversaire Romain Thomas.

Quelques heures après, « RMC » a contacté les deux joueurs pour en savoir un peu plus sur cette histoire et recueillir le témoignage de chacun. Le gardien lyonnais s’est défendu et confirme que les arbitres qui composent la VAR ont bien vérifié l’action. Pour Romain Thomas, le gardien olympien fait preuve de mauvaise foi. Voici un extrait de l’émission « Top of the foot » sur RMC ce lundi soir. Rappelons que Lopes n’a pas reçu de carton et a récupéré un coup franc après l’action.