En fin de contrat en juin prochain avec l’OL, Rudi Garcia ne devrait plus être l’entraîneur de la formation rhodanienne la saison prochaine. Du coup, les noms pour le remplacer s’enchaînent.

Sauf retournement de situation, les Gones devraient se séparer de Rudi Garcia et ainsi ouvrir une nouvelle page dans quelques mois. L’objectif serait de lui trouver un remplaçant avec une vraie idée, identité de jeu capable de développer tout le potentiel du groupe olympien. Pour cela, le nom et surtout la rumeur de Roberto De Zerbi commence à circuler.

Invité de la rubrique du « Corriere della Sera, Tiki Taka », l’entraîneur actuel de l’US Sassuolo a répondu à ces rumeurs et préfère botter en touche. « Lyon ? Je ne suis pas au courant, il faut demander à ceux qui ont écrit les articles. Je suis focalisé sur Sassuolo, je ne veux penser à rien d’autre et ce n’est pas un cliché de dire ça. Nous jouerons le championnat à fond et nous allons voir où cela nous mène, si nous pouvons accrocher une place dans le top 4 de la Série A. Nous ne sommes pas encore à 100 % de notre potentiel, il nous manque encore des joueurs importants. Nous pouvons mieux faire et nous améliorer. » A-t-il confié.

Un intérêt de l’OL ?

Si De Zerbi préfère rester prudent pour le moment, des journalistes transalpins ont eu écho d’un possible intérêt de l’Olympique Lyonnais pour un entraîneur qui représente l’avenir avec un jeu attrayant comme en atteste ses résultats impressionnants avec Sassuolo. Aujourd’hui deuxième de Serie A avec 18 points derrière le Milan AC et ses 20 unités, De Zerbi prône un jeu porté vers l’avant et son équipe possède la meilleure attaque du championnat à égalité avec l’Inter Milan avec 20 buts.

Reste à savoir si cette rumeur franchira la frontière et si Jean-Michel Aulas souhaite vraiment confier son Olympique lyonnais au technicien italien de 41 ans. Affaire à suivre, alors que les offres en Italie devraient aussi arriver rapidement pour le meneur d’homme des Neroverdi…