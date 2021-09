Pour Riolo, Lyon terminera au moins sur la troisième marche du podium cette saison.

Malgré leur défaite hier soir au Parc des Princes (1-2), les hommes de Peter Bosz ont montré un tout nouveau visage. Séduit par cet Olympique Lyonnais, le journaliste de RMC Daniel Riolo estime même que les Gones peuvent accrocher une place sur le podium de Ligue 1 cette saison.

« Peter Bosz n’est pas venu pour avoir peur, il est venu pour jouer. Il avait dit dans la conférence de presse d’avant-match qu’il viendrait au Parc des Princes pour proposer du jeu, c’est ce que l’OL a fait. C’est très bien, ce qu’il a proposé est très encourageant. Le PSG et Lyon ne sont pas des équipes qui sont dans la même catégorie aujourd’hui, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. C’est pour cela que tout le monde à l’OL doit être satisfait de l’équipe, c’est très encourageant. Face à Paris, on a vu une équipe de Lyon qui doit viser le podium et rien d’autre. Ils doivent y croire, il y a des bons joueurs à tous les postes. Je suis très content de ce que j’ai vu de l’OL avec un Paqueta homme du match, Guimaraes est très bon aussi. »